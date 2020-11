Meer wisselmogelijkheden in het amateurvoetbal

Dat bond maakt een aanpassing van het aantal wissels van 3 naar 5 in het standaardvoetbal bij de mannen en de categorie A vrouwen. De competities liggen sinds oktober stil vanwege het coronavirus. De KNVB hoopt dat ze nog volledig kunnen worden uitgespeeld. Dat betekent dat de clubs vol aan de bak moeten in het nieuwe jaar. Sommige teams kwamen tot nu toe pas twee keer in actie. „Het is noodzakelijk om door te voetballen in de gehele maand juni”, liet de KNVB al weten. „Hiervoor is het van belang dat we de medewerking van de overheid krijgen om de voetbalvelden langer open te houden om zodoende nog zoveel mogelijk te laten voetballen.”