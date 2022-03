Meerdere wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast

Topscorers amateur­voet­bal: geen uitschie­ters, Tim van Otten zit nog stevig op zijn troon

Enorme uitschieters waren er dit weekend niet in de topscorerslijst, maar veel spelers in de top van de ranglijst voegden wel weer een doelpuntje aan hun totaal toe (in het weekend of midweeks). De verschillen blijven daardoor gelijk en Tim van Otten (Enter) leidt nog steeds de dans met een flinke voorsprong.

22 maart