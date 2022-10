Met meer ervaring in de ploeg hoopt De Tubanters bovenin mee te draaien: ‘We zijn volwassener geworden’

Vroomshoop­se Boys tankt vertrouwen met ruime zege in derby op Den Ham

VROOMSHOOP - Vroomshoopse Boys probeert zijn pijlen dit seizoen maar weer eens op de bovenste plekken in de tweede klasse J te richten. Al vroeg in het seizoen boekte de ploeg een mooie opsteker, sportief én mentaal: een 4-1 zege in de derby tegen Den Ham.

2 oktober