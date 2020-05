Met spoed gezocht: keepers voor PH

Talent

„Ik hoorde binnen een paar dagen dat beide jongens vertrekken en dan baal je flink”, zegt Hodes. „Natuurlijk gun ik het ze van harte, het zijn talentvolle keepers en zoiets blijft niet onopgemerkt. Maar voor ons is het een flinke tik. Er zit weinig achter in de jeugd of in lagere elftalen. Ons derde heeft wat goede spelers, maar die jongens willen of kunnen niet meer aan de verplichting van twee keer per week trainen voldoen. PH betaalt bovendien niet. Daarentegen hebben we wel volop sportieve ambitie. Afgelopen seizoen eindigden we in de middenmoot en deden we nog mee om een periode. We hopen dat dat gezien wordt voor het sluiten van de overschrijvingstermijn op 15 juni.”