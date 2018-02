Met twee maanden onderbreking vijf keer scoren in een wedstrijd

Wat gebeurde er nou precies in het eerste deel van de wedstrijd?

“Een van de spelers van Grolse Boys kreeg geel, wegens hands. Vervolgens maakte hij een paar overtredingen, kreeg weer geel en dus rood. Daarna liep het allemaal nogal uit de hand, waarbij de scheidsrechter nog twee roden kaarten gaf aan spelers van Grolse Boys en uiteindelijk besloot de wedstrijd te staken. Wij stonden er verbaasd naar te kijken, waren ook niet betrokken bij wat er allemaal gebeurde.”

Dan speel je de resterende zestig minuten, verliepen die ook weer zo hectisch?

“Nee, eigenlijk was het juist een heel sportieve wedstrijd. De spelers van Grolse Boys verweten ons niets en we hebben het duel heel normaal uitgespeeld.”

Heel normaal is het natuurlijk niet, tegen acht man spelen, eerder meegemaakt?

“Nee, ik denk ook dat dit niet vaak voorkomt. De scheidsrechter zei ook dat hij zoiets niet eerder had meegemaakt. Grolse Boys stelde zich heel verdedigend op, ze gokten duidelijk op een uitval, terwijl bij ons de afspraak was de rust te bewaren en te proberen de wedstrijd zo snel mogelijk te beslissen.”

Dat beslissen lukte aardig, wat gebeurde er precies?

“Ik scoorde twee keer binnen tien minuten. Vervolgens was het rust met de stand van 5-1. In onderling overleg hebben we de pauze beperkt tot tien minuten, we waren tenslotte net weer bezig. Na rust liepen we uit naar 8-1 waarbij ik nog twee keer scoorde.”

Voor jou dus een memorabel duel?

“Memorabel was het zeker. Het was namelijk ook nog eens mijn rentree bij Sportlust. Ik heb hier in het verleden gespeeld, maar was overgestapt naar Eilermark. Toen ik mijn been brak heb ik besloten weer bij Sportlust te gaan spelen. Normaalgesproken scoor ik wel eens, maar vijf keer in een wedstrijd, ook al is het deels tegen acht man, is wel heel bijzonder.”

Sportlust staat er goed voor, jullie gaan voor de titel?