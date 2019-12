Mick Schorn redt jeugdig Luctor

Remco Hammink haalt opgelucht adem. "God, wat ben ik blij dat ik hem heb laten staan", verzuchtte de Luctor et Emergo-trainer. 'Hem' is spits Mick Schorn. De aanvaller heeft Luctor in de negentigste minuut op 1-1 gezet tegen DSVD. Schorn lijkt daarmee een punt te redden voor de Almeloërs. Het worden er uiteindelijk drie. Diezelfde Schorn schiet zijn ploeg in de blessuretijd naar een 2-1 overwinning en drie broodnodige punten.



"Of ik de man van de wedstrijd ben? Ik denk het wel", klinkt het na afloop dan ook uit de mond van Schorn. De 19-jarige aanvaller is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat zijn ploeg niet met lege handen staat. Al zag het daar in de tweede helft lang niet naar uit.Waar Luctor voor rust de wedstrijd domineerde en de bovenliggende partij was, hadden de Almeloërs het in de tweede helft moeilijk. Zeker nadat Wout Arkink de bezoekers na 52 minuten spelen op een 0-1 voorsprong zette.