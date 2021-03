Middenvelder Kaya verlaat DETO Twenterand

KNVB: ‘1 op de 5 amateur­clubs dieper in financiële problemen omdat salarissen trainers niet worden vergoed’

16 februari ENSCHEDE - De KNVB meldt dat 1 op 5 verenigingen dieper in financiële problemen is gekomen vanwege een bureaucratische regel van de overheid. Veel clubs krijgen hun trainerskosten in de zomermaanden juni en juli niet vergoed.