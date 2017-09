Mike Trap wil bij Vosta iets neerzetten

Voor Mike Trap voelt voetballen bij Vosta als thuiskomen. De routinier is na een paar jaar Rigtersbleek en EMOS teruggekeerd bij zijn oude liefde. “Ik woon op 100 meter van het veld. Ik wil echt graag nog een keer iets neerzetten bij Vosta. Vergeleken met vorig seizoen zijn we er echt op vooruit gegaan. We hebben een aantal nieuwe spelers, een groep vrienden die van verschillende clubs komen. Samen hebben we uitgesproken voor een plek bij de top-5 te gaan. Dan mag je naar mijn mening ook aan promotie denken. Als je bovenin mee speelt is er een goede kans dat je ook een periodetitel pakt en mee kunt strijden om promotie. Wie weet wat er dan los komt. Er zijn nog meer vrienden, die nu nog elders spelen, maar voor wie een Vosta dat niet meer helemaal onderin speelt ook wel interessant is.”

"Lopen alsof we AC Tion zijn"

Daarnaast hebben we met Gerard Timmers een nieuwe trainer. Hij is erg fanatiek, we hebben ons in de voorbereiding suf gelopen.” Om daar lachend aan toe te voegen “We leken AC Tion, de atletiekclub wel. Maar ik moet zeggen dat we er wel baat bij hebben. In de vijfde klasse kan fit zijn en het laatste kwartier er nog vol voor kunnen gaan nou net het verschil maken.”

Op het laatst het verschil maken lukte in elk geval afgelopen wedstrijd tegen Bornerbroek. “Na de 2-1 hadden we door moeten drukken. In het verleden was het zo dat wanneer het gelijk werd de wedstrijd vaak alsnog verloren ging. Nu zag je een andere mentaliteit. We kwamen na de gelijkmaker op 3-2 en toen het weer gelijk werd scoorden we ook nog de winnende 4-3. Een goed begin. Die eerste vier of vijf wedstrijden zijn gewoon heel belangrijk. Win je daar de meesten van dan krijg je een mooi seizoen, doe je het niet dan loop je heel het seizoen achter de feiten aan.”

"Dit seizoen een op een lopen"