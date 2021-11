Missie LSV is wederom lijfsbehoud, maar dit keer graag op eigen kracht

Ervaren kracht Patriek Piepers vindt dat Rietmolen niet alleen voor handhaving moet gaan: ‘We kunnen meer dan dat’

RIETMOLEN - Toen Patriek Piepers in 2004 debuteerde in het eerste elftal van Rietmolen was de club vaste klant op het laagste niveau. Inmiddels voelt Rietmolen zich prima thuis in de vierde klasse. „Dit is het niveau waarop we thuis horen.”

29 oktober