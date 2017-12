Mogelijk ernstige blessure voor Mark Veneberg van ASV'57

AADORP – Uitgaan van het ergste, afgescheurde kruisbanden, dat is wat Mark Veneberg van ASV’57 doet. Veneberg raakte in het duel tussen ASV’57 en Juliana’32 dusdanig geblesseerd, dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest.

“Ik ging een kopduel aan en kwam terecht in een kuil, mijn knie draaide naar links, toen zakte ik er doorheen en klapte mijn knie om naar rechts”, blikt Veneberg terug op de blessure. Vanaf dat moment was het helemaal mis. “Ik had enorm veel pijn, heb huilend zitten wachten op de ambulance. In eerste instantie hebben we de huisartsenpost gebeld, want een spoed ambulance is er voor mensen die dringend hulp nodig hebben. Daar wilde ik geen onnodig beslag op leggen”, zo laat de voetballer resoluut weten.

Lichtpuntje

Toen bleek dat het steeds slechter ging werd alsnog met spoed een ambulance opgeroepen, maar die bleek al bijna ter plaatse. “De ambulancebroeder heeft mijn knieschijf recht gedrukt, dat deed veel pijn. Het bleek een voetballiefhebber. “Hij kende onze uitslagen, wist hoe we ervoor stonden, dat was wel een lichtpuntje. Foto’s in het ziekenhuis wezen uit dat er in elk geval niets gebroken is. Nu moet eerst de zwelling wegtrekken voordat er meer duidelijkheid komt.”

Alweer terug in de kantine

Veneberg zat daarom aan het einde van de middag, weliswaar lopend met twee krukken, alweer in de kantine van ASV’57. “Ik wilde de mensen toch even laten weten hoe het met me ging, dat het niet zo was dat ik met spoed geopereerd ben.” Het leverde de nodige opmerkingen op. “Er werd al gezegd dat als het niets ergs was, ik er volgende wedstrijd weer zou staan, maar dat denk ik zelf niet”, is Veneberg een stuk minder positief. “Ik heb nu eigenlijk nauwelijks nog last. Dat kan twee dingen betekenen, of het valt allemaal heel erg mee, of het is echt goed mis. Het kan zijn dat de kruisbanden afgescheurd zijn, dan voel je ook geen pijn meer heb ik begrepen.”

"Alles aan doen om terug te komen"