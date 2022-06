Moment van de waarheid voor Stevo: club hoopt via de nacompetitie nog een jaar eerste klasse af te dwingen

Met wat voor een gevoel gaan jullie de nacompetitie in?

Gelhever: „We weten al ongeveer drie weken dat we nacompetitie moeten spelen, dus we zijn aardig goed voorbereid. Voor zover dat mogelijk is tenminste. Het helpt ook dat we de laatste twee wedstrijden in de competitie gewonnen hebben. Tegen Dalfsen wilden we winnen om met een betere positie de nacompetitie in te gaan, dat kan uiteindelijk toch een verschil maken. Tegen Tubantia wilden we winnen om vertrouwen te kweken en ook dat is gelukt.”