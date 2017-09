Monsterscores zeggen Suryoye eigenlijk niets

De Enschedeërs kennen dus een sterke voorbereiding, al hecht Weghorst er niet veel waarde aan. "In de oefenwedstrijd tegen ATC'65 heb ik bij vlagen goede dingen gezien waar we specifiek op hebben getraind", blikt de oefenmeester terug. "Verdedigend hebben we niets weggegeven. Het voordeel is dat we een selectie van 23 man hebben en dat op één speler na iedereen fit is. Dus we hebben veel spelers kunnen gebruiken. We hebben ook geoefend tegen TVC'28. Na vijftig minuten ging het onweren en is het duel gestaakt, maar toen stonden we 2-1 voor en hebben we sterk gespeeld."