MVV’29 in de race voor zeldzame promotie: ‘Zou fantastisch afscheid zijn’

HARBRINKHOEK – TVC’28 kroonde zich onlangs tot kampioen in de tweede klasse J en promoveerde naar de eerste klasse. SDC’12 en Bon Boys, respectievelijk nummers twee en drie, strandden vorig weekeinde in de nacompetitie. Opvallend: voor de nummer 10 (!) van de ranglijst lonkt nog wel promotie. Het zou wat zijn voor dorpsclub MVV’29.

Of MVV’29 nou promoveert of niet, aanvoerder Jordy Groot (33) stopt er na dit seizoen mee. De centrale verdediger vindt het een mooi moment om de schoenen aan de wilgen te hangen. ,,Ik merk dat de jaren beginnen te tellen. Ik ben in de vierde klasse begonnen, toen je nog met twaalf teams in een competitie zat. Nu speel je meer wedstrijden, het niveau ligt hoger en je wordt zelf ouder”, veklaart verdediger Groot.

Quote Ik vraag me ook af of wij het nog een niveau hoger moeten proberen. Jordy Groot

Heel zwaar

Afsluiten met een promotie naar de eerste klasse lijkt Groot wel wat. ,,Het zou ontzettend mooi zijn en een geweldige ervaring voor de club. Als je om de prijzen kunt meespelen, dan moet je dat niet nalaten”, meent Groot. Tussen zijn woorden door proef je dat hij twijfelt of MVV’29 wel wat te zoeken heeft in de eerste klasse. ,,Als je naar de afgelopen twee seizoenen kijkt, we hebben ons twee keer gehandhaafd, maar dat kostte wel veel moeite. Dus ik vraag het me ook af of wij het dan nog een niveau hoger moeten proberen. Onmogelijk wil ik het niet noemen, maar de eerste klasse gaat heel zwaar voor ons worden.”

Volledig scherm Jordy Groot. © Robin Hilberink

Dipje

De selectie van Marcel Oude Nijhuis beleefde ook dit seizoen weer een seizoen van uitersten. MVV’29 begon enorm sterk en kaapte de eerste periode voor de concurrenten weg. ,,Dat was tegen onze verwachtingen in en heel verrassend”, vindt Groot. Daarna zakte de ploeg ver weg en won maandenlang niet. ,,Dan denk je helemaal niet meer aan die periode. Dat gaat het alleen maar over handhaven. Gelukkig hebben we op het juiste moment de weg omhoog gevonden.”

Zondag wacht voor MVV’29 een thuisduel met WAVV, dat gezien kan worden als een halve finale. ,,Dat moet een heel sterke tegenstander zijn. Zij hebben SDC’12 uitgeschakeld en dat zegt veel. WAVV is favoriet. Misschien kunnen we er voordeel uit putten dat we thuis spelen.”