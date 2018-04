MVV'29 wil einde maken aan dramatische reeks: 'Het leeft binnen de groep'

tweede klasse jHARBRINKHOEK - Elf (!) wedstrijden wacht MVV'29 alweer op een overwinning. Op 19 november van het vorige kalenderjaar werd er voor het laatst gewonnen in de thuiswedstrijd tegen Vogido (3-2). Na een wervelende seizoensstart is de ploeg teruggezakt op de ranglijst en moet het zelfs vrezen voor de nacompetitie.

Wat ging het goed in Harbrinkhoek. MVV pakte de ene na de andere overwinning en ging tot verbazing van vriend en vijand zelfs een tijdje aan kop in de tweede klasse J. De eerste periode werd zelfs gewonnen. Maar die tijden zijn geweest. De voorbije maanden is het sprokkelen geweest voor de ploeg van trainer Marcel Oude Nijhuis. Slechts drie punten werden er behaald in de laatste elf competitiewedstrijden.

Roze wolk

MVV weet waar het vandaan komt. Het is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de dorpsclub dat het eerste elftal uitkomt in de tweede klasse en dus leefde de ploeg niet direct op een roze wolk. Oude Nijhuis: „We hebben geen moment gedacht aan het kampioenschap. Ik heb altijd gezegd dat handhaving onze eerste doelstelling is. Laten we ons alsjeblieft geen illusies maken. Voor de winterstop hebben we boven onze stand geleefd. Op dit moment gaat het sportief gezien even wat minder."

Quote 21 tegentreffers na de winterstop is echt veel te veel. Dat hakt er flink in Marcel Oude Nijhuis, trainer MVV'29

Ommekeer

En dan wacht komende zondag ook nog eens de 'grote buurman' uit Tubbergen. Een van de weinige ploegen waartegen MVV dit seizoen kansloos ten onder ging. In Tubbergen werd het 4-1. Aanstaande zondag moet de ommekeer betekenen voor de ploeg van Oude Nijhuis. „We hebben een overwinning nodig", vertelt de trainer. „Het komt vaker voor dat een ploeg na het behalen van een periodetitel een mindere fase heeft, maar wij blijven erin hangen. Daar moeten we uit zien te komen."

Volledig scherm Stef Roelofs slalomt door de verdediging van MVV'29 en troeft aanvoerder Jordy Groot Blauwe (rechts) en Nick Ketting Olivier van MVV'29 van zich af. © Reinier van Willigen

Oude Nijhuis is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij de tweedeklasser. De afgelopen twee jaar fungeerde hij als assistent van Richard Telgenhof oude Koehorst. „Als voetballer heb ik 25 jaar in de selectie gespeeld, dus ik weet heel goed wat er op dit moment in de hoofden van de spelers omgaat. Onzeker ben ik niet, maar het leeft wel binnen de groep. Als voetballer is het makkelijker om te draaien dan als trainer. Je hebt er geen directe invloed op."

Gatenkaas

MVV (47) is na Victoria'28 (56) de ploeg met de meeste tegentreffers in de tweede klasse J. Na de winterstop incasseerde het al 21 tegentreffers. „Dat is echt veel te veel en dat hakt er flink in. We hebben een jonge groep en daar zit echt wel talent in, maar we hebben het geluk vaak niet aan onze zijde."

Voor aankomende zondag hoeft Oude Nijhuis zijn spelers niet te motiveren. MVV is erbij gebrand een goed resultaat neer te zetten tegen de nummer twee van de ranglijst. „Zij zijn de favoriet. TVC is een grotere club met meer talent. Maar wij zijn absoluut niet bang en zullen vanaf de eerste minuut alles geven. Er zijn altijd kansen om te winnen."