MVV’69 wil niet meer de zwakke tegenpartij zijn

Voor Arjan Visscher vormt MVV'69 het startpunt van zijn trainerscarrière. Bij de club is de 35-jarige inwoner van De Krim voor het eerst eindverantwoordelijke bij een eerste elftal. "De volgende stap is om als trainer aan de slag te gaan bij een goede derde- of vierdeklasser", vertelt Visscher. ,,Eind dit jaar hoop ik mijn TC 2-diploma te halen. In de toekomst wil ik ook mijn TC 1-diploma halen. Dan kan ik teams vanaf de eerste klasse coachen."