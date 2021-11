MVV’29: Kansen genoeg, nu nog benutten

MVV’29 - UDI werd voor de thuisploeg een rommelige rooftocht op zoek naar drie punten. De teller bleef steken op één. De aanvoerder van de thuisploeg, Cas Oude Avenhuis, stichtte na tien minuten het eerste gevaar met een vlammend schot op de lat. Niet veel later moest de jeugdige doelman Thijs Goossen (19) van de MVV’ers zich strekken op een even verraderlijke inzet van de bezoekers. Goossen, die de jeugdopleiding van FC Twente doorliep, maakte twee jaar geleden al zijn debuut in het eerste elftal van MVV’29. ,,Dat is er één om in de gaten te blijven houden, ik hoop dat we hem nog een jaar of twee vast kunnen houden”, zei bestuurslid en technisch coördinator Albert Olde Rikkert voorafgaand aan het duel.