Na 27 jaar komt het einde van de trainerscarrière in zicht voor Schulte

Mooie momenten, tegenvallers, Schulte maakte alles mee en was werkzaam in zowel het zaterdag- als zondagvoetbal. Hij won prijzen, maar degradeerde ook. "Natuurlijk is het geweldig om kampioen te worden, maar soms kan een handhaving nog specialer zijn. Dat lukte vele jaren geleden met Quick in de hoofdklasse. Die competitie was destijds nog de top van het amateurvoetbal.”"



Soms was Schulte ergens een korte periode (interim)coach, maar bij de meeste clubs zat hij langere tijd. Z'n lijstje met verenigingen is verhoudingsgewijs tot de 27 jaren die hij trainde niet heel lang. "Als ik alleen Sparta en NEO bij elkaar optel, kom ik al tot dertien jaar", zegt Schulte. Met die twee clubs heeft hij een bijzondere band. "Anders had ik er niet zo lang gezeten. Als je ergens op je plek bent, waarom dan vertrekken? Maar er moet wel rek in een groep zitten.”