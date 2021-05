Na een jaartje met de vrienden van Lettele wil Jari Oosterwijk doelpunten maken namens HHC Hardenberg

Oosterwijk (26) was in het afgelopen seizoen speler van Lettele in zijn geboortedorp. Daar waar alles begon voordat de aanvaller het betaald voetbal bereikte bij Go Ahead Eagles, FC Twente en NAC. Oosterwijk was goed voor 130 wedstrijden in het profvoetbal, voordat hij in het najaar van 2019 uitstapte vanwege privé-omstandigheden.