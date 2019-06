Na een lang seizoen is het eind goed al goed voor De Zweef

Een lang en zwaar seizoen eindigde gisteren voor De Zweef in Apeldoorn. Daar wachtte voor de Nijverdallers met competitiegenoot WAVV de laatste horde op weg naar handhaving in de eerste klasse. Dolle vreugde en bittere teleurstelling zouden hoe dan ook het resultaat zijn in de finale van de nacompetitie. Uiteindelijk waren het de Nijverdallers die na het laatste fluitsignaal in extase zijn. Dankzij een 2-0 zege is De Zweef ook volgend seizoen eersteklasser.