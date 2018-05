Na jaren van degradatiezorgen telt Vasse ineens volop mee

Technische commissie Rigters­bleek stapt op: ‘Heeft ook met financiën te maken’

3 mei ENSCHEDE – De technische commissie van eersteklasser Rigtersbleek is deze week opgestapt. Het vijftal leden heeft besloten dat het niet langer wenst door te gaan onder de huidige koers bij de voetbalclub. Volgens de HEC (Hogere Elftallen Commissie) is er een verschil in inzicht over de toekomst.