Na kampioenschap wacht Excelsior'31 een ‘mooie uitdaging’ in de derde divisie

Opeens klinkt er gejuich op het terras achter het doel in Rijssen. Excelsior’31 staat op dat moment met 3-0 voor tegen Flevo Boys, de wedstrijd is al lang en breed beslist. Eigenlijk is alles en iedereen al een hele tijd op de telefoon aan het scrollen. Teletekst-pagina vernieuwen, Twitter-updates, het mobiele netwerk op sportpark De Koerbelt is net zo druk bezet als vele snelwegen tijdens de avondspits. Al wint Excelsior met 10-0, het is niet voldoende voor de titel in de hoofdklasse als koploper Sparta Nijkerk ook een zege boekt in Assen bij ACV. De laatste tussenstand? 1-0 in het voordeel van Sparta. ACV heeft al een periodetitel op zak, richt zich op de nacompetitie, dus het kampioenschap zal wel naar Nijkerk gaan.