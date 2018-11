Na leegloop wacht overlevingsstrijd voor Juliana’32

Het wordt een overlevingsstrijd dit seizoen voor Juliana'32. De nieuwe oefenmeester Stijn Kistemaker draait niet om de hete brij heen. "We moeten heel hard werken, elke wedstrijd. Alleen dan kunnen we ons handhaven. We hebben een groot probleem als we op 80 of 90 procent spelen", zegt de 31-jarige inwoner van Hengelo.