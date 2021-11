Na magere jaren denkt FC Winterwijk zaterdag stiekem aan een stapje omhoog

Tien keer al liet Henry Elferdink het net bollen. Hij is daarmee in de regio de speler die, samen met Dailey Jongedijk van Eilermark, het vaakst wist te scoren in het lopende seizoen. Ook opvallend: met zijn tien treffers heeft hij nu al de productie van de afgelopen drie seizoenen bij elkaar verbeterd, al zaten daar ook de afgebroken coronaseizoenen bij. Hoe kan dat zo ineens? Het antwoord van Elferdink is even logisch als simpel. „Als je onderin bungelt, krijg je heel wat minder ballen in de spits en scoor je ook minder.”