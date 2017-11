Na tien jaar nieuwe voorzitter DOS'37: Harold Schreur neemt stokje over

Dasselaar vond het tijd 'voor een nieuwe generatie' en besloot een stap terug te doen. Geheel verrassend is de benoeming van Schreur niet. Hij werd binnen het bestuur van DOS'37 al lange tijd gezien als de logische opvolger van Dasselaar. Zo maakt Schreur al tien jaar lang deel uit van het bestuur en fungeerde hij de afgelopen jaren, bij afwezigheid van Dasselaar, als tweede voorzitter.

Belangrijk

Harold Schreur was eerder al zes jaar lang jeugdvoorzitter en vervulde de afgelopen vier jaar de rol van penningmeester. In die hoedanigheid, en vanuit zijn vakgebied als registeraccountant, had hij een belangrijke rol bij de nieuwbouw van de voetbalclub.