Na twee seizoenen rust staat Rob Poell weer langs de lijn

Rob Poell staat weer langs de lijn. De oefenmeester uit Enschede is na twee seizoenen opnieuw aan de slag gegaan. Hij vult bij LSV de leemte op die Remco van der Weide heeft achtergelaten. Van der Weide besloot in de zomer niet aan een tweede seizoen te beginnen. Daardoor moest LSV te elfder ure op zoek naar een vervanger. Poell was vrij en had wel oren naar de functie bij de derdeklasser. Een terugkeer als oefenmeester sloot hij in de afgelopen twee jaar niet uit. Maar Poell was wel kieskeurig. "Ik wilde naar een zondagclub in de buurt, die minimaal in de derde klasse zou spelen", zegt Poell. Aan die drie voorwaarden voldoet LSV.