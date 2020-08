Na uren voorwerk hebben regionale amateurclubs de deuren weer geopend: ‘Een enorme klus’

Roemruchte Enschedese club zit volgende maand zonder bestuur ‘We hebben alles geprobeerd’

25 augustus ENSCHEDE - Voetbalvereniging Sportclub Enschede is al bijna een jaar op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op de Algemene Ledenvergadering in september zwaait het nog zittende bestuur af en er is (nog) geen opvolging. Een speciale commissie is de club aan het doorlichten.