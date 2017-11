Na wedstrijden nu ook trainingen afgelast door regenval

video Een middag SDC'12-trainer Bos: 'Verdomme, wat een kans man'

26 november DENEKAMP - Schreeuwen, niet rustig zitten en aangesproken worden door de scheidsrechter. Het is SDC'12-trainer Gerard Bos zondagmiddag tegen MVV'29 in een notendop. Ook viel er nog wat te juichen, want zijn ploeg won met 3-2 van de koploper.