Na zestien seizoenen is het opeens voorbij voor ‘Mister DOS’37’

Het debuut

Boshoeve: „Heel lang geleden, thuis tegen IJVV. Het werd 0-0 of 1-1, dat weet ik niet meer. Wel dat het duel in een gelijkspel eindigde. En dat ik maar een paar minuten meedeed. Ik zat nog in de A-jeugd, maar deed dat seizoen al regelmatig mee in de hoofdmacht. Het seizoen erna maakte ik de overstap naar de senioren en vanaf dat moment was ik ook basisspeler. In totaal zestien seizoenen.”