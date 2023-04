Naar boven kijken is niet meer reëel voor FC Trias

FC-Trias trainer Yassin Ouardighi: „Dat denk ik wel. Het gat is te groot. Het is dit seizoen allemaal ‘net niet’. We pakken onze puntjes her en der wel tegen de ploegen om ons heen op de ranglijst, maar tegen RSC waren we niet bij machte om een resultaat te halen. RSC heeft dan ook verdiend gewonnen. We hebben 31 punten en het is gewoon onze taak om ons veilig te spelen. We moeten nog zes wedstrijden. Een eventuele periodetitel zou een leuke afsluiter zijn, maar een plek bovenin kunnen we wel vergeten.”

„Met een wisselend gevoel. Ons voetbal is, net zoals de resultaten, ‘net niet’. Zoals gezegd pakken we een onze punten wel, maar het veldspel kan nog vele malen beter. We blaffen wel, maar bijten niet. Daarin moet dit elftal nog groeien. Dat is jammer, maar wel de realiteit. We hebben een andere groep spelers dan vorig jaar. Ik vind dat we vorig seizoen meer kwaliteit hadden. De jongens die we dit jaar hebben werken keihard en ontwikkelen zich, maar het is qua niveau minder. Daarnaast misten we afgelopen weken en tegen RSC, wegens schorsingen, ook een paar belangrijke spelers. Dat kunnen we niet altijd opvangen.”