Nagalm bij de amateurs, Daarlerveen al blij met elf spelers

Vierdeklasser Daarlerveen wist dat het met het openingsduel tegen PH geen gemakkelijk begin van de competitie zou worden. Dat bleek: de ploeg van Tino Stoop verloor zaterdag met liefst 9-0 van de Almeloërs, die vorig jaar nog in de tweede klasse zondag speelden. Volgens Stoop was de nederlaag niet geflatteerd. "Die had nog wel hoger uit kunnen vallen."

Tino Stoop is nu vijf à zes weken aan het werk in het kerkdorp. Echt lekker loopt het nog niet. Een 9-0 nederlaag tegen PH is allesbehalve een leuk begin. Komend weekeinde wacht de derby in Daarle, waarbij het alleen maar beter kan gaan. "Ik hoop dat ik dan elf spelers tot mijn beschikking hebt", zegt Stoop.

"We zijn begonnen met 21 spelers. Twee jongens heb ik helemaal nog niet gezien. Twee jongens moeten nog enorm wennen. We kampen met geblesseerde spelers en er zijn jongens die moeten werken op zaterdag."

"Het zegt genoeg dat er zaterdag een speler van 50 jaar mee moest spelen. Ook zaten er twee jongens uit de B-jeugd bij de selectie. Een van hen viel in en was zelfs een van de beteren op het veld", aldus de oefenmeester.

Tot die geblesseerden behoort ook oud-speler van FC Twente en Heracles Ramon Zomer. De verdediger is nog niet fit genoeg om minuten te maken in zijn geboortedorp.

In de eerste helft deed Daarlerveen het helemaal niet gek tegen PH, dat de absolute titelkandidaat is in de vierde klasse D. Met een 0-2 stand gingen de elftallen rusten. Na een ruim uur spelen moest de thuisploeg door een blessure met tien man verder, want Stoop wisselde eerder al drie keer.

"Toen was het vooral tegenhouden, maar dat lukte niet echt. Dat had met de kwaliteit van PH te maken, maar ook omdat we nauwelijks afspraken nakwamen. Drie spelers deden wat we vooraf afspraken, de anderen niet."

Tijd nodig

Wanhopen doet Stoop niet. "We zijn pas een paar weken bezig. Er is veel ruimte voor verbetering. Men was hier gewend om alle ballen lang te geven op de spits die er 30 per jaar in legde. Hij is vertokken, dus we zijn bezig om een andere manier van spelen toe te passen. Dat heeft even tijd nodig. Daar zijn we nu nog niet goed genoeg in", is Stoop eerlijk.