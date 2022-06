Nagenieten in beeld: alle kampioenen uit het regionale amateurvoetbal

ENSCHEDE - Het seizoen in het district oost amateurvoetbal zit er op. In februari was het nog maar de vraag of de competities konden worden uitgespeeld, maar het is gelukt. En dus waren er ook weer feesten van clubs die kampioen werden. Een overzicht in beeld (en video’s).

Kampioenen zaterdagvoetbal

Volledig scherm Feest bij Quick’20. De club stopte een paar jaar geleden met prestatievoetbal op zondag en wil omhoog in het zaterdagvoetbal. Komend seizoen wacht de eerste klasse. © Lenneke Lingmont

Tweede klasse H: Quick’20.

Quick’20 was de grote favoriet en maakte die status waar. Heel even ging het wat minder in het seizoen en kwam Hulzense Boys (dat via de nacompetitie promoveerde) dichterbij, maar uiteindelijk hield de club uit Oldenzaal toch een forse marge over. Het kampioenschap werd binnengehaald met een klinkende 11-1 (!) overwinning tegen Be Quick.

Volledig scherm Oranje Nassau gaat naar de tweede klasse. © Marieke Amelink

Derde klasse D: Oranje Nassau.

Niet het sterke De Zweef, maar Oranje Nassau pakte de hoofdprijs. Een prachtige prestatie van de Almelose club. Extra knap was dat de club geen enkel duel verloor. De titel werd op de voorlaatste speeldag gepakt bij Wilhelminaschool. Daarna verslappen? Nee hoor, de kersverse kampioen won ook de slotwedstrijd. En De Zweef? De club uit Nijverdal promoveerde via de nacompetitie.

Volledig scherm Juventa’12 viert de 1-0 in de kampioenswedstrijd tegen Heracles met de supporters. Dat bleek de eindstand, Juventa pakte de hoofdprijs. © Orange Pictures

Vierde klasse F: Juventa’12

Wat was het spannend in deze competitie. Op de slotronde konden nog 3 clubs, Juventa’12, Daarlerveen en ATC’65, kampioen worden. Daarlerveen stond er in 4F een tijd het beste voor, maar verspeelde kort voor het einde de koppositie aan Juventa’12. De fusieclub maakte op de slotdag geen fout door met 1-0 van Heracles te winnen. Uiteindelijk konden ook Daarlerveen en ATC’65 feestvieren, beide clubs promoveerden via de nacompetitie.

Volledig scherm Vuurwerk bij Rigtersbleek om het kampioenschap te vieren. © Lenneke Lingmont

Vierde klasse G: Rigtersbleek

Rigtersbleek is veel te goed voor de vierde klasse, dat bleek. De club die eerder al afscheid nam van het prestatievoetbal op zondag wil omhoog met het zaterdagteam en dat gaat gebeuren. En toch… de eerste periodetitel ging niet naar Rigtersbleek, maar naar Berghuizen. Die ploeg kon een tijd als enige een beetje in de buurt blijven, maar Rigtersbleek bleef ongeslagen en greep de hoofdprijs. In 24 duels scoorde de ploeg 121 keer.

Kampioenen zondagvoetbal

Volledig scherm NEO bleek de beste van de tweede klasse J. © Lenneke Lingmont

Tweede klasse J: NEO

Lang geleden, seizoen 1999/2000, kwam NEO een jaartje uit in de eerste klasse. Komend seizoen is het opnieuw zo ver. De kampioenswedstrijd was nog wel een dingetje. NEO kwam met 2-0 voor tegen het al uitgespeelde BWO. Kat in bakkie zou je denken. Maar nee, BWO maakte de 2-1 en 2-2! Maar toen volgde de bevrijdende 3-2 kort voor tijd en kon het feest beginnen. NEO verloor dit seizoen slechts twee keer. „Over het hele seizoen zijn wij de verdiende kampioen”, sprak NEO-trainer Michel Steggink. NEO eindigde met zeven punten voorsprong op Bon Boys en acht op Achilles’12. Laatstgenoemde ploeg dwong in de nacompetitie promotie af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De Tukkers gaat naar de tweede klasse. © Orange Pictures

Derde klasse A: De Tukkers

De Tukkers werd de eerste kampioen van de regio! Na de winst bij Avanti was de club uit Albergen, met nog twee duels te gaan, niet meer in te halen. Net als bijvoorbeeld Quick’20 en Rigtersbleek was ook De Tukkers voorafgaand aan het seizoen de grote favoriet. Het bleek niet voor niets. De Tukkers sloot de competitie af met een ruime voorsprong op de eerste achtervolger Reutum. Die ploeg promoveerde via de nacompetitie, waardoor ook komend seizoen de derby op de rol staat. Prachtig.

Volledig scherm Vasse bleek de beste van de vierde klasse A. © Robin Hilberink

Vierde klasse A: Vasse

Ook 4A was een spannende competitie. La Première, Vasse en ook Fleringen streden om de hoofdprijs. Fleringen haakte in het slot van de competitie af (maar promoveerde wel heel knap via de nacompetitie), ‘LaP’ en Vasse bleven over. La Première had lange tijd de beste papieren, maar toch trok Vasse aan het langste eind en pakte het kampioenschap op basis van een beter doelsaldo. Een geweldige prestatie van de dorpsclub.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De schaal bij het kampioenschap in 4B voor Markelo. © Orange Pictures

Vierde klasse B: Markelo

Geen enkele nederlaag in 26 duels, Markelo bleek de beste van 4B. En toch werd het kampioenschap pas op de slotronde binnengehaald. Achtervolger Delden maakte namelijk ook weinig fouten. Ook de voorlaatste speeldag kon Markelo de titel pakken, maar werd hij bij Rekken 3-3. Het feestje moest daardoor worden uitgesteld. Volgde er nog een spannende slotronde? Euh, nee. Het werd 7-0 tegen Reünie!

Volledig scherm Kampioen Holten gaat naar de derde klasse. © Pedro Sluiter

Vierde klasse G: Holten

Holten of Enter, dat was de vraag. Wie van deze twee clubs zou kampioen worden in 4G? Enter had onder meer wel de topscorer van de regio in huis, maar de hoofdprijs ging toch echt naar Holten. En dat terwijl Holten in de onderlinge ontmoeting begin mei nog met 5-0 (!) verloor van Enter. Het bleek een van de weinige uitglijders, op de voorlaatste speeldag in Zwolle verzekerde Holten zich van de titel en maakt zich op voor de derde klasse. Enter redde het ook niet in de nacompetitie.

Volledig scherm De eerste titel in de historie van DTC’07! © Robin Hilberink

Vijfde klasse A: DTC’07

DTC’07 weet nu ook hoe het voelt om kampioen te worden. De eerste hoofdprijs sinds de oprichting van de fusieclub in 2007 werd dan ook groot, heel groots gevierd. Manderveen was lange tijd een concurrent in de titelstrijd, maar uiteindelijk bleek DTC toch echt de sterkste. In de vierde klasse wachten er prachtige derby’s. En dan komt DTC ook Manderveen weer tegen, want die ploeg promoveerde via de nacompetitie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Erix keert terug in de vierde klasse. © Jan van den Brink

Vijfde klasse B: Erix

„Dit is een goede ploeg, die kan echt in het linkerrijtje van de vierde klasse eindigen”, keek Erix-trainer Mick Hermsen na het kampioenschap alvast vooruit naar komend seizoen. Erix degradeerde in 2019 uit die vierde klasse en kon, door de corona-onderbrekingen, twee seizoenen niet terugkeren. Het eerste seizoen dat wel werd afgemaakt pakte de Achterhoekse club meteen de hoofdprijs. Het ging tussen Erix en GSV’63, waarbij Erix met drie punten meer finishte.