Nederlagen voor DETO en Excelsior'31, AZSV en SVZW spelen gelijk

DETO slaagde erin mee te kunnen voetballen met Genemuiden, maar waar de thuisploeg uiterst effectief met de mogelijkheden omging, moest DETO lange tijd machteloos toekijken. Binnen twintig minuten had Genemuiden een 2-0 voorsprong genomen. Nog voor rust liep de ervaren Hoofdklasser uit naar een 4-0 voorsprong. Na de hervatting werd het 5-0 voordat Coplan Soumaoro met een benutte strafschop wat terug wist te doen. De 5-1 was ook de eindstand.

sc Genemuiden - DETO Twenterand 5-1 (4-0)

Score: 7. Kavak 1-0, 19. Eenkhoorn 2-0, 37. Hooiveld 3-0, 45. Kavak 4-0, 56. Hooiveld 5-0, 69. Soumaoro 5-1 (pen.)

Deto Twenterand: Van Zaltbommel. Fleer, Soumaoro, Vlijter, Koetsier (67. Nijhuis), Tijs, Vijfhuizen, Aman, Extercate, Wesselink (79. Nijkamp), Peppels (67. Kaya).

Excelsior'31

Volledig scherm Excelsior speler Mirko Zwiers in duel (archieffoto) © Lars Smook

Excelsior'31 verloor de openingswedstrijd van het seizoen door een doelpunt in de slotminuut. Nadat het lange tijd 1-1 stond tegen ACV, sloegen de Assenaren vlak voor tijd toe en wonnen met 1-2.

Excelsior'31 had de gehele wedstrijd de overhand, ook omdat ACV nadrukkelijk probeerde vanuit de omschakeling gevaarlijk te worden. Hoewel de Rijssenaren via Hakim Ezafzafi de eerste kansen kregen, was het ACV dat de score opende. Na een fout op het middenveld kon Justin Mulder de bezoekers op voorsprong brengen. Kort voor rust kwam Excelsior op gelijke hoogte. Cem Köse zette voor,, Ezafzafi liet de bal lopen, waarna Tom Smoes met een diagonaal scot de 1-1 binnen schoot.

Ook na rust had Excelsior de overhand. Via Boy Boeloerditi en Köse kreeg het kansen om op voorsprong te komen. Terwijl de Rijssenaren in de slotfase op jacht waren naar de winnende treffer, sloeg ACV toe. Na een corner vlak voor tijd kreeg Excelsior de bal niet weg. De kopbal van Robert Talens werd nog van de lijn gehaald, maar op de daaropvolgende poging van Daniël Schans had Excelsior geen antwoord meer. Meteen na de 1-2 was het duel afgelopen.

Excelsior'31 - ACV Assen 1-2 (1-1)

Score: 20. Mulder 1-0, 40. Smoes 1-1, 90+1. Schans 1-2

Excelsior'31: Nieuwenhuis, Krijns, Ten Have, Zwiers (88. Beverdam), Isa (76. Kamphuis), Ezafzafi, Maat (69. Penterman), Smoes, Boeloerditi, M. Gerritsen Mulkes, Köse.

AZSV

Volledig scherm Bram Rensing namens AZSV in duel (archieffoto) © Orange Pictures

AZSV speelde thuis met 2-2 gelijk tegen SDC Putten. De ploeg uit Aalten kwam twee keer op achterstand. Beide keren was het Niek te Veluwe die gelijk maakte. De 2-2 scoorde hij vlak voor tijd uit een strafschop.

AZSV - SDC Putten 2-2 (1-1)

Score:13. 0-1 Rob Knul (pen). 17. 1-1 Niek te Veluwe. 77. 1-2 Martijn Duits, 88. Te Veluwe 2-2 (pen.)

AZSV: Ebbers, Mulder, Jansen, te Veluwe, Nyamsangya, Thuss, Rasing, Goosen, Rensing, Nieuwboer, Vierwind.

SVZW

Volledig scherm John Lubbers in actie voor SVZW © Reinier van Willigen

SVZW heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk. in een duel waarin beide ploegen weinig kansen kregen werd niet gescoord.

Voor rust hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, zonder dat er veel mogelijkheden waren om het verschil te maken. Na de hervatting was Maarten Jansen met een kopbal dichtbij een treffer. Ook invaller Yoshua ter Avest kreeg een goede mogelijkheid om de score te openen. Vlak voor tijd raakt Sparta Nijkerk met een schot de lat. Het bleek het laatste wapenfeit van het duel dat in 0-0 eindigde.