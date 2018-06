Neefjes Koçoz verlaten Barbaros voor Eilermark

Hakan Koçoz wil liever niet in details treden over het conflict: ''Er is veel gebeurd in korte tijd, daarom vertrek ik'', reageert de 27-jarige spits. Zijn neef Ferdi had de keuze om te blijven in Hengelo, maar hij wilde graag blijven voetballen met Hakan. ''Daarom zijn we samen op zoek gegaan naar een nieuwe club'', vertelt hij.

Goed gevoel

Ferdi Koçoz voerde al gesprekken met de trainers van DETO en Sportlust Glanerbrug. ''Maar Eilermark was voor ons het meest voor de hand liggend'', zegt de 28-jarige verdediger. ''Twee goede vrienden spelen daar al en trainer Wesley Sanders had ons ook al een paar keer benaderd. Daar hadden we al snel een goed gevoel bij.''

Derde klasse

Het betekent dat Hakan en Ferdi Koçoz volgend seizoen alsnog in de derde klasse blijven spelen. Barbaros speelt na de zomer in de tweede klasse. Bij de Hengelose kampioen gaf aanvoerder Burak Babuloglu-Uguz eerder dit seizoen ook al aan te vertrekken. De middenvelder gaat naar HSC'21, dat uitkomt in de derde divisie.