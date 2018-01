Negental spelers blijft bij Quick'20, Schepers vertrekt

Ook voor Excelsior’31 zit de winterstop er op

18 januari RIJSSEN – De lagere competities (vanaf de eerste klasse) in het amateurvoetbal hebben nog een weekje rust, in de hoofdklasse is het vanaf dit weekeinde weer showtime. Excelsior’31 speelt de eerste competitiewedstrijd van 2018 zaterdag uit bij SDC Putten.