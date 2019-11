NEO is helemaal thuis in tweede klasse

Bij NEO hadden ze er voor de eerste balomwenteling dit seizoen wel vertrouwen in: de promovendus zou ook in de tweede klasse een goed figuur kunnen slaan. De club uit Borne was toe aan een competitie met sterkere tegenstanders. Twee maanden later blijkt dat die gedachte geen misvatting was. NEO draait bovenin mee en het team van trainer Jan Willem van Holland is nog altijd ongeslagen. Eilermark leek gisteren NEO de eerste nederlaag toe te brengen, maar zover kwam het niet. Diep in de tweede helft zorgde Jochem Stam voor de dikverdiende gelijkmaker: 2-2.