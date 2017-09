NEO waakt voor te hoge verwachtingen

Wat mag er dit seizoen van het vernieuwde NEO verwacht worden? De ploeg van trainer Jan Willem van Holland schoot afgelopen weekeinde voortvarend uit de startblokken. Reutum werd zondag op de eerste speeldag met 5-0 opzij gezet. Toch wil Van Holland waken voor al te hoge verwachtingen. Hij vindt het allerminst vanzelfsprekend dat NEO zich gaat mengen in de titelstrijd in de derde klasse A. "Wij zijn met een compleet ander middenveld aan het seizoen begonnen. Bovendien is deze derde klasse sterker dan vorig seizoen."

Teleurstellend

De 48-jarige Van Holland is aan zijn vierde jaar begonnen in Borne. Met NEO wist hij de vierde klasse te verlaten. Het debuutseizoen afgelopen jaar in de derde klasse verliep boven verwachting. NEO kon met de besten mee, maar de stap naar de tweede klasse zetten lukte net niet. "Het is natuurlijk teleurstellend als je na een goed seizoen met lege handen staat. We deden bovenin mee en eindigden op de derde plaats, maar hadden geen periodetitel", zegt Van Holland.

Lastiger

Dit seizoen moet NEO ook zonder problemen in de derde klasse mee kunnen draaien. Maar het zal volgens Van Holland lastiger worden de prestatie van vorig jaar te evenaren. "Het vertrek van drie middenvelders is een flinke aderlating", zegt Van Holland. Max Brunninkhuis (Rigtersbleek), Job Ravelli (wereldreis) en Sander Oude Munnink (gestopt) staan niet meer op de spelerslijst. Hun vertrek biedt ook kansen voor andere spelers. "Mauro Lohuis is weer terug van een blessure. Hij heeft vorig jaar veel wedstrijden gemist. Bovendien is Ron Spoler van PH overgekomen. Hij staat in de spits", aldus Van Holland.

Maatstaf

Tim Bijker is daarvoor een linie teruggeschoven. De aanvaller staat momenteel op het middenveld. In de voorbereiding oefende NEO tegen minimaal gelijkwaardige tegenstanders. Er stonden oefenduels op de rol tegen Bon Boys, Sparta Enschede en De Esch. Het spel in die duels stemde Van Holland tevreden. "We lieten een goed niveau zien. Daarover kan ik niet mopperen. We hadden uiteraard ook bekerwedstrijden, maar die tegenstanders waren geen goede maatstaf. We moesten tegen vierde- en vijfdeklassers", aldus Van Holland.

Vorm

De goede vorm van de voorbereiden werd meegenomen in de competitie. "Ons begin was een beetje onrustig", blikt Van Holland terug op Reutum-uit. "Reutum kreeg ook de eerste kans, maar daarna namen wij het heft in handen."