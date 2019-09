NEO wint in beker overtuigend van Vorden

FC Suryoye wint eindstrijd op Wesseler­brink

3 september ENSCHEDE - FC Suryoye-Mediterraneo heeft dinsdagavond het 68e Marinus Goedhart-toernooi op zijn naam geschreven. De zondag tweedeklasser was in de finale met 2-0 te sterk voor buurman UDI. Het was voor de eerste keer dat de blauwhemden het officieuze kampioenschap van Enschede wonnen.