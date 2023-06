NEO zondag naar Huissen voor eerste duel in ‘na-nacompetitie’

De eerste selectie van NEO verblijft sinds donderdag op Mallorca. Die vakantie was al geboekt, in de veronderstelling dat het seizoen er na afgelopen zondag wel op zou zitten. Toen speelden de Bornenaren in de finaleronde van de nacompetitie. Ze verloren van Best Vooruit.

Extra plek

NEO besloot daarop om de vakantie in te korten. De spelers komen zaterdagavond terug in plaats van zondag. „We landen dan rond 19.00 uur in Eindhoven. Dan is iedereen normaal gesproken rond 21.30 uur weer thuis. Dat moet voldoende zijn”, zei NEO-trainer Michel Steggink daar eerder deze week over.