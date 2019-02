Niemand van Overdinkel kan Van der Molen afstoppen

Voor de verdedigers van de tegenstanders van UDI is het voor de warming-up steeds weer een spannend moment. De blikken gaan dan ongetwijfeld even naar de andere speelhelft. Loopt Dave van der Molen ertussen of niet? De achterhoedespelers uit Overdinkel wisten gisteren dat ze een lastige middag tegemoet zouden gaan. Van der Molen deed mee. Hij had met twee treffers een groot aandeel in de 3-0 nederlaag van de ploeg van trainer Tim Meijerink.