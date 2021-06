Niet genoeg spelers: Vosseveld trekt eerste elftal terug uit het amateurvoetbal

poll Horizon­taal overstap­pen in het amateur­voet­bal vanaf 2022/2023 mogelijk

26 april ENSCHEDE - Vanaf het seizoen 2022/2023 is het mogelijk om in het amateurvoetbal horizontaal over te stappen van speeldag. Clubs die momenteel wisselen van met name het zondag- naar het zaterdagvoetbal moeten nog op het laagste niveau beginnen.