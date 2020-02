Niet iedereen blij: KNVB wil onder 12 jaar geen ranglijsten meer

De directeur amateur- en vrouwenvoetbal Dirk van der Zee kondigt in zijn column op de site van de KNVB de veranderingen aan. Nadat de bond eerder bij de jongste jeugd al sleutelde aan de veldafmetingen en de aantallen die tegen elkaar spelen, is het volgens ‘Zeist’ nu tijd voor de volgende fase.

„Net als bij de vorige veranderingen in het pupillenvoetbal, zullen er ook nu weer ouders en vrijwilligers zijn die het liefst alles bij het oude willen houden en vinden dat het voetbalplezier van hun pupil wordt afgenomen door het niet meer bijhouden van ranglijst. Een vergissing, blijkt uit meerjarig onderzoek”, zegt Van der Zee.

„Natuurlijk willen kinderen winnen, maar de strijd om het kampioenschap leeft toch vooral onder vaders en moeders. Kinderen spelen met hun hart en worden hoofdzakelijk beziggehouden door de vraag of ze aan de bal komen, acties mogen maken, plezier hebben en met hun vriendjes kunnen voetballen. Het winnen van wedstrijden, komt pas ver daarna. Andersom werkt het bij verliezen. Als dat te vaak voorkomt, en met ruime cijfers (niet zelden in het pupillenvoetbal), levert dat een knauw op voor de spelvreugde.”

Veel kritiek op plannen KNVB

Sinds vorig jaar worden er bij de jongste jeugd al geen standen meer bijgehouden. Dat de KNVB dat wil doortrekken naar onder 12 zorgt bij menigeen voor verbazing. Een definitieve beslissing valt overigens pas in april. De bond laat woensdag weten dat er ontstellend veel reacties op het plan zijn gekomen. Een van de vele kritische noten op social media: „Als je niet wil dat kinderen van die leeftijd de stand of score bij houden moet je ze niet leren tellen.”

Marcel Borkent is hoofd opleidingen bij Excelsior’31, dat met 1850 leden na Quick’20 de grootste is van de regio. Hij is ook niet positief over de nieuwste ontwikkeling. „Dat we bij onder 8 en 9 geen standen meer bijhouden is prima, maar dit gaat wel heel ver”, zegt hij. „Als jongens en meisjes van 12 jaar op een camping staan en ze gaan voetballen dan willen ze maar één ding: winnen. Dat zit er gewoon in en dat moet ook zo blijven. Voetbal is een sport met een competitie-element.Je wilt laten zien dat je de beste ben, en als dat zo is, mag je daar ook voor worden beloond. Op deze manier haal je dat weg. De ene keer win je, de andere keer verlies je. En dat is goed. Met beide zaken moet je leren omgaan.”

Volledig scherm Een ding blijft altijd onveranderd: na afloop worden er penalty’s genomen.

Partijtjes spelen om te winnen

Dat standpunt wordt gedeeld door Eric Weghorst, hoofd opleidingen bij FC Twente. „Het jongetje van onder 8 zal de stand nog niet zoveel uitmaken. Die wil lekker zijn wedstrijdje spelen, plezier hebben en is na een overwinning gewoon blij. Maar ik zie niet in waarom je bij onder 12 de standen niet meer bekend zou maken? Die spelers zitten in een andere fase van hun leven en maken al bijna kennis met de middelbare school. Op die leeftijd wordt het competitie-element groter. Dat geldt ook voor de trainingen. Op deze manier ga je partijtjes om partijtjes spelen. Nee, je speelt partijtjes op een training om te winnen.”

Een twijfelgeval

Stefan Huiskes, hoofd opleidingen van de al jaren succesvolle eersteklasser TVC’28, noemt het bijhouden van een ranglijst bij onder 12 ‘een twijfelgeval’. „Het is toch een beetje een kritische leeftijd, in de zin van dat dat kinderen zich wat meer bewuster worden van bepaalde dingen. Bij de jongste jeugd vind ik het afschaffen van een stand een goede zaak, want daar zag je inderdaad dat het meer een ding was van de ouders. Misschien is het goed dat de KNVB er eerst eens mee gaat experimenteren.”

“Bij ons is plezier en ontwikkeling van spelers leidend in plaats van het resultaat, helemaal bij de JO11 en naar onderen (onderbouw). Vanaf JO19-1 ligt pas bij ons de nadruk op het leren wedstrijden winnen vanuit bepaalde principes’”

Goede ontwikkeling

Weghorst kan zich wel vinden in het opknippen in vier fases van het pupillenseizoen. Ook dat is een onderdeel van de nieuwe plannen. Dat initiatief werd onlangs getest in de districten West. „Op die manier krijg je gelijkwaardiger competitie-indeling”, aldus Van der Zee. „Monsterzeges waren nagenoeg uitgesloten en de hoeveelheid ideale wedstrijden nam evenredig snel toe (wedstrijden met maximaal vier doelpunten, waarbij de krachtsverhouding het best in balans is).”

Weghorst: „Zo houdt het jongetje of meisje dat minder goed is ook plezier, omdat je wekelijks tegenstanders van hetzelfde niveau treft. De kans dat ze daardoor langer op voetbal blijven vergroot je daardoor.”

Ook bij TVC omarmen ze de rest van het beleidsplan. „Er is in elk geval goed over nagedacht, er zit een gedachte achter”, aldus Huiskes.