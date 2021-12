Nieuw contract trainers Avanti en Delden, Durmusoglu langer bij KHC

Remco Dokter heeft zijn contract bij Avanti Wilskracht met een jaar verlengd. Hij begint in de zomer aan zijn tweede seizoen bij de club die momenteel gedeeld bovenaan staat met De Tukkers in de derde klasse A.

Rob Bakker is ook komend seizoen hoofdtrainer van SV Delden. De coach is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij de vierdeklasser. Delden staat momenteel op de tweede plaats in de competitie.