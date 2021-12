Nieuw contract voor trainers DSVD en Blauwwitters

Directeur Van der Zee: ‘Amateur­voet­bal staat voor een histori­sche keuze’

ENSCHEDE - Gaat de competitie-indeling in het amateurvoetbal op de schop? Afgelopen weekeinde tijdens de najaarsvergadering van de ledenraad zou hierover eigenlijk een besluit worden genomen, maar er is gekozen voor een ‘tussenstap in het proces’.

8 december