'Nieuw' Rigtersbleek moet nog even wennen op de zaterdag

Jonge trainer Emiel Valentijn ten Donkelaar ijsbeert liever langs de lijn dan op 't veld

13:46 HENGELO - Hij is geen alledaagse verschijning langs de lijn: Emiel Valentijn ten Donkelaar. Hengeloër, 24 jaar. Hij staat negentig minuten langs de lijn, compleet in zijn eigen wereld. Trainer Leonid Slutsky gooide vrijdag de handdoek in de ring als trainer van Vitesse, maar dat betekent niet dat er geen ijsberende trainers meer zijn in Nederland.