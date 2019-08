Nieuw seizoen, nieuwe gezichten in de hoofdklasse

Otto Krabbe (38), coach DETO Twenterand

Als DETO Twenterand de trend van de laatste jaren doorzet, dan wordt het opnieuw een lang en slopend seizoen. Al drie jaar op rij was de ploeg pas als een van laatsten uit de regio klaar. Overigens waren de extra inspanningen in de nacompetitie telkens niet voor niets: DETO promoveerde of dwong handhaving af. “Tijdens de contractbesprekingen is er niet gesproken over eventueel overwerk, niet slim van me”, zegt de nieuwe trainer Otto Krabbe met een lach. Na drie jaar Achilles’12, vijf seizoenen BWO en de afgelopen twee jaar bij eersteklasser Rigtersbleek begint de coach in Vriezenveen aan zijn eerste klus in het zaterdagvoetbal. Al voor de start van de competitie is Krabbe duidelijk in z’n oordeel: “Het niveau op zaterdag ligt echt hoger. Toen ik twintig jaar geleden zelf bij Achilles voetbalde, maakte het zondagvoetbal de dienst uit. Dat is nu anders. Het zaterdagvoetbal heeft het zondagvoetbal ingehaald.”