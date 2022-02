Nieuw trainersduo voor Sportlust Glanerbrug

Trainers over de herstart van het amateur­voet­bal: ‘Het seizoen mag niet weer vroegtij­dig eindigen’

ENSCHEDE - De amateurvoetballers kunnen weer de wei in. Vooralsnog alleen om te trainen, maar de hoop is dat de competitie begin februari hervat wordt. Is dat verantwoord na een lange winterstop? En lukt het dit jaar wel om het seizoen af te ronden? We maakten een rondje langs een aantal trainers in de regio.

18 januari