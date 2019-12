Nieuwe hoofdcoach Excelsior’31: ‘Leeftijd is maar een getal’

RIJSSEN - De aanmeldingen stroomden binnen bij Excelsior’31 toen bekend werd dat hoofdcoach Peter Wesselink ging vertrekken na dit seizoen. Trainers genoeg die heel graag wilden werken in Rijssen, maar de derdedivisionist koos voor iemand die er al is. Assistent-trainer Jurjan Wouda (28) schuift door en is vanaf de zomer de eindverantwoordelijke.

Proficiat. Wat een mooi cadeau zo aan het einde van het jaar, toch?

,,Dat kun je wel zeggen. Ik ben ontzettend blij met deze kans en het vertrouwen van de club. Er waren een hoop sollicitanten, en dat terwijl Excelsior’31 niet eens een vacature had geplaatst. Ik snap het wel hoor, Excelsior’31 is een grote club waar veel trainers graag hoofdtrainer willen zijn. Ze hebben alleen met mij om tafel gezeten, na drie gesprekken waren we er uit.”

Hoe belangrijk is ervaring voor een trainer?

,,Met die vraag doel je waarschijnlijk op mijn leeftijd? Ach, leeftijd is maar een getal. Natuurlijk is het spannend om voor het eerst hoofdtrainer te worden en dan ook nog eens meteen in de top van het amateurvoetbal. Maar ik ben al tien jaar actief als coach, heb meerdere jeugdteams getraind. Ook bij Excelsior ben ik bij de jeugd begonnen. Ik ken de club goed, de club kent mij.”

Ga je het komende half jaar al de lijnen uitzetten?

,,Nee hoor, ik ben gewoon nog de assistent van Peter Wesselink. We werken geweldig samen, met Peter als hoofdcoach is er de afgelopen jaren iets mooi neergezet. Op die lijn zal ik voortborduren, maar dan wel op mijn eigen manier. Geen enkele trainer is immers helemaal hetzelfde.”

Waarom sta je op deze leeftijd eigenlijk al langs de lijn in plaats van op het veld?