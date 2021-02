Nieuwe jeugdopleiding zorgt voor vreugde, opluchting, woede en onrust in Twents voetbal

Ter verduidelijking: de Twentse voetbalschool PFA richt zich sinds 2016 op de talentvollere jeugd van de amateurclubs. ‘Voetballen op BVO-niveau’, zo staat op de eigen site te lezen. Naast het feit dat de voetballers spelen en trainen bij hun eigen club, hebben ze ook activiteiten bij de PFA. Om de ambities verder vorm te geven, gaat PFA nu in zee met de zaterdagvierdeklasser Achilles Enschede. Het is de bedoeling dat er volgend seizoen zes jeugdteams onder de vlag van Achilles E. deelnemen aan het competitievoetbal. De PFA heeft inmiddels de pakweg 200 leden een mail gestuurd met de vraag of er interesse is voor een overstap. Wie daar voor kiest, vertrekt bij de amateurclub.