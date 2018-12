Nieuwe poging om hoofdklassen regionaal in te delen

In het verleden is veel vaker gesproken over het wijzigen van de indeling van de hoofdklassen, maar nooit kwam het tot een akkoord. Het afgelopen jaar heeft een werkgroep een nieuwe plan fijngeslepen. Met als belangrijkste wijziging dat alle duels in principe op zaterdagmiddag zijn, waarbij clubs onderling kunnen bepalen op zaterdagavond of zondagmiddag te spelen. De komende weken praten de clubs er per afdeling over. Maandag werd het spits afgebeten door de zondag hoofdklasse A (in die competitie zit onder meer RKZVC uit Zieuwent). Kleinere reisafstanden en meer derby’s is het belangrijkste beoogde voordeel.