Nieuwe rampspoed treft FC Winterswijk-spits Lenn Redeker

,,Ik viel op zondag 3 november, in de uitwedstrijd tegen Stevo, op mijn schouder en zag dat er van alles verkeerd zat’’, vertelt Lenn Redeker (21). ,,Ik schreeuwde en huilde, want voetbal is mijn passie. Nog steeds zit ik hoog in de emoties. In het ziekenhuis zagen ze meteen dat het goed mis was. De pezen en banden in mijn schouder waren afgescheurd en twee botten raakten van elkaar los. Eentje steekt er nu nog omhoog. Aan een operatie zaten veel risico’s en een lange revalidatie. Daarom heb ik ervoor gekozen om rust te pakken, maar na zo veel pech is het plezier er wel vanaf.’’